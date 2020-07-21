2020-07-21T16:27:05+03:00
Происшествия

В Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник

Водой залило проезжую часть у остановки «улица Пинерская»
Полина Вачнадзе
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В Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеВ Ярославле на Ленинградском проспекте забил горячий источник. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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На Ленинградском проспекте в Ярославле рядом с проезжей частью забил горячий источник. Гейзер засняли очевидцы и опубликовали фото в социальных сетях.

- Так вот из-за чего нет горячей воды в Брагино, - предполагают комментаторы.

А другие шутят, что теперь на термальные источники ездить не нужно, в Ярославле появился свой.

А пока брагинцы и жители Пятерки во второй раз за лето сидят без горячей воды, так как проводятся очередные гидравлические испытания, она вовсю хлещет на улице. КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии, но там об аварии узнали только от нас. Однако пообещали узнать, из-за чего произошла авария и когда она будет ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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