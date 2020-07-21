2020-07-21T16:00:10+03:00
Общество

В Ярославской области в среду ожидается гроза

Погода совсем не порадует ярославцев солнечными днями в ближайшие дни
Полина Вачнадзе
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В среду, 22 июля, в регионе вновь ожидается грозаВ среду, 22 июля, в регионе вновь ожидается грозаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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ГУ МЧС по Ярославской области опубликовало уже ставшее привычным предупреждение. В среду, 22 июля, в регионе вновь ожидается гроза. Ветер при этом усилится до 15 метров в секунду, в некоторых районах пройдет очень сильный дождь.

Вероятны чрезвычайные ситуации, связанные с увеличением числа ДТП, обрывами ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ. Возможны затопления улиц из-за засоров ливневых стоков.

Согласно прогнозу Gismeteo, в четверг и пятницу в Ярославской области тоже будет дождливо, ожидаются грозы. Правда, есть надежда на солнце, которое, по словам синоптиков, иногда будет проглядывать сквозь тучи. В субботу и воскресенье температура воздуха будет около 20 градусов. В субботу солнечно, небольшой дождь. В воскресенье снова гроза и облачно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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