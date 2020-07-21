2020-07-21T14:33:26+03:00
Происшествия

Житель Рыбинска убил знакомого из мести

Из-за его обращения в полицию рыбинцу дали 2 года условно
Полина Вачнадзе
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Житель Рыбинска убил знакомого из местиЖитель Рыбинска убил знакомого из местиФото: Полина Вачнадзе
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8 лет лишения свободы за месть – такой приговор вынес Рыбинский городской суд 25-летнему местному жителю. Он обвинялся по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как было установлено следствием, в апреле этого года мужчина приехал на дачу к своей будущей жертве и зарезал 57-летнего мужчину. От потери крови он тот скончался на месте преступления.

А мотивом для убийства стала месть за конфликт годичной давности. В прошлом году обвиняемый сильно избил пожилого человека и тот обратился в полицию. За нанесение побоев молодому мужчине дали два года. Пусть и условно, но обида осталась. Теперь рыбинцу придется отбывать реальный срок уже за оба преступления.

- Мужчина был признан виновным в инкриминируемом преступлении. Кроме того, суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обоим эпизодам. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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