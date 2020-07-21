21 Июль 2020 2020-07-21T12:50:53+03:00

В Ярославле будет построена еще одна школа Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Ярославле собираются строить еще одну школу – и это хорошая новость. Образовательное учреждение собираются возвести на земельном участке по адресу улица Большая Федоровская, 62.

Сейчас городским властям предстоит договариваться с собственником гаража, переоборудованного под автосервис, который стоит на предназначенной под школу земле. Уже готовится предложение по выкупу участка или его равноценному обмену.

До 1 августа будет сделана дорожная карта по подготовке к строительству и проведены рабочие совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU