В Ярославле будет построена еще одна школа
Здание собираются возводить на улице Большая Федоровская
В Ярославле будет построена еще одна школаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ярославле собираются строить еще одну школу – и это хорошая новость. Образовательное учреждение собираются возвести на земельном участке по адресу улица Большая Федоровская, 62.
Сейчас городским властям предстоит договариваться с собственником гаража, переоборудованного под автосервис, который стоит на предназначенной под школу земле. Уже готовится предложение по выкупу участка или его равноценному обмену.
До 1 августа будет сделана дорожная карта по подготовке к строительству и проведены рабочие совещания.
ИСТОЧНИК KP.RU