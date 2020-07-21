2020-07-21T12:30:59+03:00
Общество

В Рыбинске изменили проект набережной по просьбам горожан

Новый проект берегоукрепления Волжской набережной прошел госэкспертизу
Полина Вачнадзе
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Новый проект берегоукрепления Волжской набережной прошел госэкспертизуНовый проект берегоукрепления Волжской набережной прошел госэкспертизу
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В Рыбинске новый проект берегоукрепления Волжской набережной прошел государственную экспертизу. Первоначальная документация была изменена с учетом мнения общественности.

По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, реализация этого проекта позволит предотвратить разрушение берегового откоса. Люди это понимают, но одновременно боятся, что может измениться исторический облик набережной. Поэтому в первоначальный проект и были внесены изменения, при этом многие запланированные работы все равно будут произведены. Например, очистка каменной наброски, восстановление «екатерининских» лестниц, монтаж системы водоотведения, будет сохранен грот.

- Было решено вписать техническую часть берегоукрепления в исторический контекст района Стрелки, - сказал глава города Денис Добряков. – Сейчас мы обязаны по закону расторгнуть контракт с подрядчиком, который работал над проектом ранее, и начать новые торги. Это сложная процедура, но без нее никак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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