2020-07-21T11:47:01+03:00
Происшествия

В Ярославле из магазина украли больше сотни трусов

Мужчины положили белье в сумку и спокойно скрылись
Полина Вачнадзе
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В Ярославле из магазина украли больше сотни трусовВ Ярославле из магазина украли больше сотни трусовФото: УМВД по Ярославской области
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Ярославский магазин лишился 123 штук трусов. Двое мужчин долго копошились у полок с нижним бельем, а потом кучкой свалили его в большую сумку. Один из подельников сразу покинул торговую точку, а его напарник еще какое-то время делал вид, что выбирает товар.

Магазину был причинен ущерб на сумму в 5 тысяч рублей. Подозреваемые орудовали прямо под камерами видеонаблюдения, поэтому установить их личности не составило особого труда. Задержаны ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности ярославцы 28 и 49 лет, причем младший находился в розыске за еще одну кражу. Как пояснили неудачливые воришки, нижнее белье они уже успели продать.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые заключены под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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