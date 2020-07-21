В Ярославле пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи
79-летнюю женщину ищут с 18 июля
79-летнюю женщину ищут с 18 июля. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте
Изменить размер текста:
79-летняя Лидия Ипатова пропала 18 июля: она ушла из дома в Ленинском районе Ярославля и пропала. Усугубляет ситуацию то, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, русые волосы с сединой.
В чем женщина была одета в день исчезновения неизвестно. Возможно, что с собой она взяла черный рюкзак.
Если вы видели Лидию Николаевну после 18 июля, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU