2020-07-21T10:13:28+03:00
Общество

В Ярославле пропала пенсионерка, которая нуждается в медпомощи

79-летнюю женщину ищут с 18 июля
Полина Вачнадзе
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79-летнюю женщину ищут с 18 июля. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте79-летнюю женщину ищут с 18 июля. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» ВКонтакте
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79-летняя Лидия Ипатова пропала 18 июля: она ушла из дома в Ленинском районе Ярославля и пропала. Усугубляет ситуацию то, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, серо-зеленые глаза, русые волосы с сединой.

В чем женщина была одета в день исчезновения неизвестно. Возможно, что с собой она взяла черный рюкзак.

Если вы видели Лидию Николаевну после 18 июля, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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