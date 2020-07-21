2020-07-21T10:01:11+03:00
Происшествия

Ярославец в пьяном угаре до смерти избил своего отца

Мужчина скончался в больнице от полученных травм
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Преступление произошло 17 января этого года на улице 4-я Вокзальная. Скриншот с видео, СКР по Ярославской областиПреступление произошло 17 января этого года на улице 4-я Вокзальная. Скриншот с видео, СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославле в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Семейная ссора привела к смерти одного участника и, скорее всего, лишению свободы для другого.

Преступление произошло 17 января этого года на улице 4-я Вокзальная. Отец и сын вместе распивали спиртное, начался конфликт – и сын избил пожилого мужчину. Потерпевшего отвезли в больницу имени Соловьева. Врачи пытались спасти пострадавшего от рук сына и на протяжении трех месяцев боролись за его жизнь, но безрезультатно. 26 апреля ярославец скончался.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате полученных повреждений. В настоящее время мужчина задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24