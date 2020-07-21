Ярославец в пьяном угаре до смерти избил своего отца

21 Июль 2020 2020-07-21T10:01:11+03:00

Преступление произошло 17 января этого года на улице 4-я Вокзальная. Скриншот с видео, СКР по Ярославской области

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В Ярославле в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Семейная ссора привела к смерти одного участника и, скорее всего, лишению свободы для другого.

Преступление произошло 17 января этого года на улице 4-я Вокзальная. Отец и сын вместе распивали спиртное, начался конфликт – и сын избил пожилого мужчину. Потерпевшего отвезли в больницу имени Соловьева. Врачи пытались спасти пострадавшего от рук сына и на протяжении трех месяцев боролись за его жизнь, но безрезультатно. 26 апреля ярославец скончался.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате полученных повреждений. В настоящее время мужчина задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU