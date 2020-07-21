В Ярославле осудили вымогателей, которые познакомились с мужчиной от имени несовершеннолетней девочки

21 Июль 2020 2020-07-21T08:23:34+03:00

Ярославский областной суд оставил в силе приговор Ленинского суда в отношении двоих ярославцев 32 и 25 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчину заманили в квартиру, а потом потребовали деньги за свое молчание. И дали в нос

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Ярославский областной суд оставил в силе приговор Ленинского суда в отношении двоих ярославцев 32 и 25 лет. Ранее их «коллега», который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уже получил срок.

Ярославцы обвинялись в вымогательстве, которое они совершили группой лиц по предварительному сговору, да еще и с применением насилия.

В социальной сети они, представившись 15-летней девочкой, познакомились с мужчиной и предложили ему встретиться в интимной обстановке не трудно догадаться для чего. Ярославец согласился и был неприятно удивлен, когда вместо юной красавицы к нему вышли совсем недружелюбно настроенные парни. О том, были ли у правоохранительных органов вопросы к пришедшему на свидание, история умалчивает, но этой встречей троица подписала себе приговор.

- Они оказывали на потерпевшего психологическое давление, требовали передачи денег, один и вымогателей нанес удары кулаком в лицо. Преступники угрожали распространить сведения о переписке с несовершеннолетними, а также обратиться в полицию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Но полиция обратила внимание на них самих. Первый обвинительный приговор для ярославцев прозвучал в конце мая этого года. Подсудимые получили 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденные с таким решением не согласились и обжаловали его. Однако суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU