Ярославна получит с управляющей компании деньги за падение на тротуаре

21 Июль 2020 2020-07-20T17:54:45+03:00

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За свое падение на тротуаре и сломанную в итоге ногу жительница Ярославского района попросила у управляющей компании 63 тысячи рублей: 60 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 3 тысячи – материального ущерба. Правда, суд взыскал с ответчика лишь часть суммы – 50 тысяч по первому требованию и 1,5 тысячи рублей – по второму.

Этот поход в магазин пенсионерке запомнится надолго. Все произошло в марте прошлого года во дворе дома, где жила женщина. Поскользнувшись на ледяном тротуаре, ярославна упала и сломала ногу.

После лечения она решила обратиться в суд, чтобы взыскать с управляющей компании, которая должна содержать придомовую территорию в порядке, компенсацию морального вреда и материального ущерба. Суд вынес решение в пользу пенсионерки, однако, УК такой поворот событий не устроил и представители компании подали апелляцию.

Однако Ярославский областной суд решение своих коллег первой инстанции оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU