2020-07-20T17:09:04+03:00
Общество

Ярославские школьники сдали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августа
Полина Вачнадзе
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Результаты экзаменов станут известны не позднее 2 августаРезультаты экзаменов станут известны не позднее 2 августаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославской области сегодня, 20 июля, школьники сдавали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Проверить свои знания по биологии решились 1133 человека, по английскому языку – 721, немецкому – 19, французскому – 22. Один выпускник выбрал для экзамена испанский язык.

Удаленных в этот раз не было, сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода. В области для проведения экзамена открыли 33 пункта, один ученик сдавал ЕГЭ на дому.

3,5 часа 11-классники сдавали биологию: экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Не легче пришлось и экзаменуемым по иностранным языкам: работы состояли из четырех разделов или 40 заданий. На их выполнение отводилось 3 часа. Вторая часть экзамена – устная – пройдет 22 и 23 июля.

Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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