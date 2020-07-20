В Ярославской области снова будет гроза
Главное Управление МЧс по Ярославской области вновь предупредило об ухудшении погоды в регионе. 21 июля в области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах будет гроза, ветер усилится до 15 метров в секунду.
Из-за неблагоприятных погодных условий возможны чрезвычайные ситуации: обрывы ЛЭП и линий связи, ДТП, нарушения в сфере ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций. Велика вероятность потопов на улицах городов из-за засоров ливневых канализаций и дренажных систем.
В общем, будьте осторожны. Не оставляйте машины под деревьями и сами постарайтесь переждать непогоду в помещениях.
ИСТОЧНИК KP.RU