В Ярославской области снова будет гроза

20 Июль 2020 2020-07-20T16:58:25+03:00

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Главное Управление МЧс по Ярославской области вновь предупредило об ухудшении погоды в регионе. 21 июля в области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах будет гроза, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны чрезвычайные ситуации: обрывы ЛЭП и линий связи, ДТП, нарушения в сфере ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций. Велика вероятность потопов на улицах городов из-за засоров ливневых канализаций и дренажных систем.

В общем, будьте осторожны. Не оставляйте машины под деревьями и сами постарайтесь переждать непогоду в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU