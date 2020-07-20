На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов
Ярославское АТП приобрело еще 10 новых автобусов, пять из них – «Nefas» большой вместимостью.
По словам и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолия Бойко, на данный момент обновлено около 80 процентов автобусов, работающих на межмуниципальных перевозках. С начала года закуплено 50 новых машин.
Автобусы «Nefas» Нефтекамского автомобильного завода предназначены для междугородних рейсов. Они оснащены вместительным багажным отделением, эргономичными сиденьями, ремнями безопасности, кондиционерами, видеосистемой. Вместимость – 75 человек, посадочных мест – 46.
Автобусы будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах. В рейсы они выйдут в течение месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU