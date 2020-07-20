2020-07-20T16:17:36+03:00
Общество

На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов

Они будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах
Полина Вачнадзе
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Они будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районахОни будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районахФото: Правительство Ярославской области
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Ярославское АТП приобрело еще 10 новых автобусов, пять из них – «Nefas» большой вместимостью.

По словам и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолия Бойко, на данный момент обновлено около 80 процентов автобусов, работающих на межмуниципальных перевозках. С начала года закуплено 50 новых машин.

Автобусы «Nefas» Нефтекамского автомобильного завода предназначены для междугородних рейсов. Они оснащены вместительным багажным отделением, эргономичными сиденьями, ремнями безопасности, кондиционерами, видеосистемой. Вместимость – 75 человек, посадочных мест – 46.

Автобусы будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах. В рейсы они выйдут в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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