На дороги Ярославской области выйдут 10 новых автобусов

20 Июль 2020 2020-07-20T16:17:36+03:00

Они будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах Фото: Правительство Ярославской области

Они будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах

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Ярославское АТП приобрело еще 10 новых автобусов, пять из них – «Nefas» большой вместимостью.

По словам и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолия Бойко, на данный момент обновлено около 80 процентов автобусов, работающих на межмуниципальных перевозках. С начала года закуплено 50 новых машин.

Автобусы «Nefas» Нефтекамского автомобильного завода предназначены для междугородних рейсов. Они оснащены вместительным багажным отделением, эргономичными сиденьями, ремнями безопасности, кондиционерами, видеосистемой. Вместимость – 75 человек, посадочных мест – 46.

Автобусы будут работать в Даниловском, Ростовском и Рыбинском районах. В рейсы они выйдут в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU