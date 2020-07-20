2020-07-20T15:38:17+03:00
Общество

В этом году клещи кусают ярославцев в 2 раза реже, чем обычно

К специалистам обратились 3400 человек
Полина Вачнадзе
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В этом году клещи кусают ярославцев в 2 раза реже, чем обычноВ этом году клещи кусают ярославцев в 2 раза реже, чем обычноФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала сезона активности клещей к специалистам с жалобами на укусы клещей обратились 3400 ярославцев, треть из них – дети. Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, в этом году активность кровососов существенно ниже, примерно в два раза, чем за последние три года. Хотя, возможно, пандемия по коронавирусу так опустошила кошельки многих ярославцев, что они не спешат сдавать клещей на проверку, которая стоит денег, и надеются на русский авось. Да и из-за режима самоизоляции вылазки на природу стали реже.

При этом в регионе продолжается акарицидная обработка территорий – на 16 июля обработано около 2 тысяч гектаров, в том числе и летние оздоровительные лагеря.

Напоминаем, что снятого клеща можно сдать в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области. В Ярославле паукообразных принимают на улице Войнова,1, в Рыбинске – на улице Солнечной,39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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