2020-07-20T12:50:57+03:00
Общество

В Ярославской области ломбарды выдали займов на 135,5 миллиона рублей

В регионе работают 27 ломбардов
Полина Вачнадзе
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В регионе работают 27 ломбардовВ регионе работают 27 ломбардовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На данный момент в Ярославской области работают 102 офиса, которые представляют 27 ломбардов. В первом квартале этого года ломбарды выдали ярославцам займы на сумму в 135,5 миллиона рублей. Деньги выдаются на срок не более одного года под залог движимого имущества.

В июле Государственная Дума РФ приняла закон, который уточняет деятельность ломбардов в стран6е. Легально могут работать только те, что внесены Банком России в государственный реестр. Проверить, значится ли организация в этом реестре, можно на сайте регулятора.

А вот связываться с нелегальными ломбардами довольно опасно – они работают, не считаясь ни с какими законодательными ограничениями. Люди, вынужденные брать займ, могут столкнуться с завышенным процентом и неисполнением обязательств.

- Нелегалы могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взыскания, - пояснили в ярославском отделении Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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