Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя

20 Июль 2020 2020-07-20T12:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Новорожденной девочке-альпака из ярославского зоопарка, которая появилась на свет около недели назад, уже дали имя.

По уже сложившейся традиции, имена предлагали и выбирали ярославцы: на странице зоопарка в социальной сети можно было написать свой вариант имени, а лучшее определяли при помощи лайков.

- Все имена были по-своему интересны и необычны, но победитель все же определился. Им стала Елена Ихионкова, которая предложила назвать малышку в честь столицы Перу, родины альпака – Лима. Маленькая альпака оценила гордое имя и с радостью будет его носить, - написали организаторы конкурса.

Юная Лима уже немножко подросла и стала очень активна, хотя и не обходить от мамы, везде следуя за ней.

ИСТОЧНИК KP.RU