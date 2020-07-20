Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя
Новорожденной девочке-альпака из ярославского зоопарка, которая появилась на свет около недели назад, уже дали имя.
По уже сложившейся традиции, имена предлагали и выбирали ярославцы: на странице зоопарка в социальной сети можно было написать свой вариант имени, а лучшее определяли при помощи лайков.
- Все имена были по-своему интересны и необычны, но победитель все же определился. Им стала Елена Ихионкова, которая предложила назвать малышку в честь столицы Перу, родины альпака – Лима. Маленькая альпака оценила гордое имя и с радостью будет его носить, - написали организаторы конкурса.
Юная Лима уже немножко подросла и стала очень активна, хотя и не обходить от мамы, везде следуя за ней.
ИСТОЧНИК KP.RU