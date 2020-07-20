2020-07-20T12:36:54+03:00
Дом. Семья

Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя

Ярославцы предложили несколько вариантов
Полина Вачнадзе
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Новорожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя. ФОТО: группа "Ярославский зоопарк" ВКонтактеНоворожденной альпака из ярославского зоопарка выбрали имя. ФОТО: группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте
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Новорожденной девочке-альпака из ярославского зоопарка, которая появилась на свет около недели назад, уже дали имя.

По уже сложившейся традиции, имена предлагали и выбирали ярославцы: на странице зоопарка в социальной сети можно было написать свой вариант имени, а лучшее определяли при помощи лайков.

- Все имена были по-своему интересны и необычны, но победитель все же определился. Им стала Елена Ихионкова, которая предложила назвать малышку в честь столицы Перу, родины альпака – Лима. Маленькая альпака оценила гордое имя и с радостью будет его носить, - написали организаторы конкурса.

Юная Лима уже немножко подросла и стала очень активна, хотя и не обходить от мамы, везде следуя за ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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