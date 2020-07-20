2020-07-20T11:03:16+03:00
Происшествия

В Ярославской области сгорела частная конюшня

Пожар полыхнул в частном доме с пристройкой для лошадей
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области сгорела частная конюшняВ Ярославской области сгорела частная конюшняФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Пожар произошел 17 июля около полудня в селе Диево-Городище Некрасовского района. На улице Пролетарской загорелся частный дом, к которому была пристроена конюшня.

Спасатели работали на месте больше четырех часов. Дом сильно пострадал от огня, а конюшня площадью около 300 квадратных метром, несмотря на все усилия шестнадцати пожарных, была уничтожена.

- Жертв и пострадаших среди людей не имеется. О том, были ли в пристройке лошади и пострадали ли они, информации нет, - сообщили КП-Ярославль в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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