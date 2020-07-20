В Ярославле строят ясли в Дзержинском районе

20 Июль 2020 2020-07-20T10:32:32+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля строят два здания, предназначенные под ясли. Новые дошкольные учреждения появятся на улице Строителей около дома №1 и на проспекте Дзержинского у дома №4.

Ход строительства объектов проверила специальная комиссия и пришла к выводу, что в целом все идет по графику. По словам подрядчика, есть некоторое отставание, но оно скоро будет наверстано с учетом современных технологий.

На данный момент уже выстроен каркас домов, начинается строительство технического этажа. В этом году была модернизирована технология укладки панелей для стен.

ИСТОЧНИК KP.RU