В Ярославле строят ясли в Дзержинском районе
В Дзержинском районе Ярославля строят два здания, предназначенные под ясли. Новые дошкольные учреждения появятся на улице Строителей около дома №1 и на проспекте Дзержинского у дома №4.
Ход строительства объектов проверила специальная комиссия и пришла к выводу, что в целом все идет по графику. По словам подрядчика, есть некоторое отставание, но оно скоро будет наверстано с учетом современных технологий.
На данный момент уже выстроен каркас домов, начинается строительство технического этажа. В этом году была модернизирована технология укладки панелей для стен.
ИСТОЧНИК KP.RU