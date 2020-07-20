2020-07-20T10:34:20+03:00
Происшествия

«Безумие в глазах отца». Очевидцы рассказали, как в Ярославле из окна выпал ребенок

ЧП произошло у офиса Фонда милосердия и здоровья
Полина Вачнадзе
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ЧП произошло у офиса Фонда милосердия и здоровья. ФОТО: страница Светланы Лягушевой, "Фейсбук"ЧП произошло у офиса Фонда милосердия и здоровья. ФОТО: страница Светланы Лягушевой, "Фейсбук"
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Директор ярославского областного благотворительного Фонда милосердия и здоровья Светлана Лягушева на своей странице в социальной сети опубликовала очень страшный пост, она сама его так назвала. Светлана Николаевна и ее коллеги стали очевидцами трагедии, которая развернулась у офиса фонда – из окна дома выпала двухлетняя девочка. И этот пост должен стать предостережением для всех родителей.

- Очень страшный пост... Сегодня в три часа мы работали в гостиной фонда. Сейчас не могу сказать, слышала ли я что-то в это мгновение. Натали Пейпонен, которая сидела лицом к окну, сказала: «Там что-то упало» и подбежала к окну.

Ребенок! Как мы оказались на улице, не помню. На асфальте - белая москитная сетка и раскинувшийся, как звезда ребенок. Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Татьяна Герасимова удерживала ее, я держала за руку, Галина вызывала помощь. Наталья все фиксировала. Вызов 112 мгновенный, переключение на «скорую помощь», четкие вопросы-ответы. С девочкой, маленькой красавицей 2-х лет, постоянно разговаривали. Прибежавшую маму убедила не кричать и не плакать, а быстро принести одеяло, взять паспорт и документы дочки. Малышка тяжелела на глазах, но мы продолжали разговаривать с ней, гладить ручки, ножки, успокаивать.

«Скорая» примчалась через 6 минут. Быстрый первичный осмотр врача, щит, фиксация, осмотр в машине. И все это время шепот мамы: «Почему? За что?». И безумие в глазах бегущего отца. И ярость. И бессилие. И невозможность что-то изменить.

Специалисты разберутся, что и как произошло. Светлана Морозова, все показания вашим сотрудникам мы дали. Только жизнь уже никогда не останется прежней. Она разделится на до и после. Ни одна самая заботливая и любящая мама не может 24 часа в сутки находиться рядом с ребенком: нужно готовить, стирать, убираться. Но мы должны защитить наших детей от этого зла: легкие в открытии пластиковые окна и коварные москитные сетки. Сколько бы ни говорили об этом, но трагедии случаются с ужасающей регулярностью. Друзья, коллеги, знакомые и незнакомые люди, родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, поставьте замки на окна, защиту! Спасите наших детей! Сегодня жизнь маленькой девочки в руках врачей. Молимся за ее здоровье и верим, - написала проникновенное обращение ко всем взрослым людям Светлана Лягушева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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