Ярославец ответит за ДТП у полигона «Скоково»

20 Июль 2020 2020-07-20T09:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП на трассе «Ярославль-Рыбинск» у мусорного полигона «Скоково» произошло в октябре прошлого года. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, машина перевернулась.

По версии следствия, 25-летний мужчина существенно превысил скорость – при положенных 60 километров в час, водитель набрал 80 километров. Кроме того, он не учел погодные условия: поворот, дождь, мокрую дорогу.

- В результате аварии пассажир, который находился на заднем сиденье и был не пристегнут ремнем безопасности, получил множественные травмы и переломы. Сам обвиняемый и другой пассажир, которые были пристегнуты, получили легкие повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Кроме того, водитель сразу же после ДТП выпил, видимо, чтобы снять стресс. Однако это также является нарушением правил дорожного движения. За это на него был составлен административный протокол и суд лишил мужчину прав. Сейчас суд будет решать, понесет ли ярославец наказание за ДТП, в котором пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU