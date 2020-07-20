В Ярославской области ожидаются дождь, гроза и сильный ветер
В Ярославской области вновь может ухудшиться погода.
- По данным Ярославского ЦГМС, 20-21 июля в регионе ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах возможна гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
При ухудшении погоды возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, строительных кранов. Не исключены засор ливневых стоков и дренажных систем, а также подтопление пониженных участков местности.
ИСТОЧНИК KP.RU