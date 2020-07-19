Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников
68-летняя жительница Дзержинского района стала жертвой телефонных мошенников.
Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он убедил женщину сообщить реквизиты банковской карты, якобы для того, чтобы защитить средства, находящиеся на счете. Потерпевшая выполнила указания мошенника и лишилась 132 тысяч рублей.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются лиц, причастные к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд несложных правил:
- не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми;
- если вам сообщили, что кто-то пытается списать средства с вашего счета, перезвоните в банк, проверьте информацию;
- никому не передавайте свои конфиденциальные данные;
- не размещайте на личных страницах в соцсетях избыточную информацию о себе, в частности, не публикуйте номера своих мобильных телефонов.
Помните, что сотрудники банка не рассылают сообщения о блокировке карт и в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные данные и не требуют перевести деньги на другие счета.
ИСТОЧНИК KP.RU