2020-07-19T15:45:00+03:00
Происшествия

Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников

Пенсионерка лишилась 132 тысяч рублей
Светлана Крутикова
Поделиться:
Женщина сообщила мошеннику реквизиты карты и лишилась денегЖенщина сообщила мошеннику реквизиты карты и лишилась денегФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

68-летняя жительница Дзержинского района стала жертвой телефонных мошенников.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он убедил женщину сообщить реквизиты банковской карты, якобы для того, чтобы защитить средства, находящиеся на счете. Потерпевшая выполнила указания мошенника и лишилась 132 тысяч рублей.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются лиц, причастные к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми;

- если вам сообщили, что кто-то пытается списать средства с вашего счета, перезвоните в банк, проверьте информацию;

- никому не передавайте свои конфиденциальные данные;

- не размещайте на личных страницах в соцсетях избыточную информацию о себе, в частности, не публикуйте номера своих мобильных телефонов.

Помните, что сотрудники банка не рассылают сообщения о блокировке карт и в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные данные и не требуют перевести деньги на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле горит здание транспортной полиции
Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников
В Ярославле из дома престарелых сбежал мужчина
В Волковском театре в Ярославле возобновились репетиции
200 ярославских медиков получили выплаты за заражение COVID-19
«Сел в машину к незнакомым людям»: в Ярославской области пропал 24-летний парень
В Ярославской области машина вылетела в кювет и врезалась в трубу: погиб пассажир
В ДТП в Ярославской области пострадали четыре ребенка
В Ярославской области сокращают количество коек для COVID-больных
В Рыбинске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело пенсионерки
В мэрии Ярославля назвали дороги, которые отремонтируют в 2021 году: список
В Ярославской области проводят проверку по факту загрязнения озера Неро
В Ярославле за выпавших из окон детей накажут их родителей
В ярославских больницах стационары возобновляют свою работу
В Ярославле из окна выпала двухлетняя девочка
Ярославну за отказ убирать улицы города оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Рыбинске установят самоходную зенитку «Шилка»
МЧС: гидрологическая ситуация в Ярославской области стабильная
В Ярославле аренда земли под спорткомплексами выросла в 8 раз
Специалисты филиала «Россети Центр» пресекли безучетное энергопотребление в Ярославской области
Житель Рыбинска выращивал около дома коноплю «для себя»
Мэрия Ярославля пересмотрела вопрос переноса остановки на улице Колышкина