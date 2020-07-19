Жительница Ярославля попалась на удочку телефонных мошенников

19 Июль 2020 2020-07-19T15:45:00+03:00

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68-летняя жительница Дзержинского района стала жертвой телефонных мошенников.

Пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он убедил женщину сообщить реквизиты банковской карты, якобы для того, чтобы защитить средства, находящиеся на счете. Потерпевшая выполнила указания мошенника и лишилась 132 тысяч рублей.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются лиц, причастные к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- не общайтесь по телефону с незнакомыми людьми;

- если вам сообщили, что кто-то пытается списать средства с вашего счета, перезвоните в банк, проверьте информацию;

- никому не передавайте свои конфиденциальные данные;

- не размещайте на личных страницах в соцсетях избыточную информацию о себе, в частности, не публикуйте номера своих мобильных телефонов.

Помните, что сотрудники банка не рассылают сообщения о блокировке карт и в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные данные и не требуют перевести деньги на другие счета.

ИСТОЧНИК KP.RU