2020-07-19T14:33:00+03:00
Общество

В Ярославле из дома престарелых сбежал мужчина

Пенсионер нуждается в медицинской помощи
Светлана Крутикова
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В Ярославле ищут 65-летнего Олега Михайловича Крылова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославле ищут 65-летнего Олега Михайловича Крылова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле ищут 65-летнего Олега Михайловича Крылова. 17 июля в 8:30 он ушел из дома престарелых в Заволжском районе и не вернулся.

На вид мужчине 65-68 лет, его рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Пенсионер был одет в фиолетово-синюю рубашку, серо-синие спортивные штаны. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Если вы Олега Михайловича или знаете что-то о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или сообщите на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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