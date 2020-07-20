В Пошехонском районе ремонтируют мост через реку Ветху

20 Июль 2020 2020-07-20T09:12:36+03:00

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В Пошехонском районе идет капитальный ремонт моста через реку Ветху. Старое сооружение находилось в предаварийной состоянии и не выдерживало высокую транспортную нагрузку. К настоящему времени выполнили большую часть работ на левой половине моста.

К работам приступили еще в феврале. За это время подрядчик отремонтировал и укрепил опоры моста, обустроил водоочистные сооружения. По одной полосе движения демонтировали старые конструкции, установили монолитную накладную плиту и выполнили работы по гидроизоляции.

- Сейчас ведутся земляные работы на подходе к объекту. Ориентировочно на следующей неделе выполним устройство асфальтобетонного покрытия и приступим к работе на второй части моста, - сообщил генеральный директор компании-подрядчика Алексей Сергеев.

Завершить все работы планируют к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU