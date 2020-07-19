В Волковском театре в Ярославле возобновились репетиции

19 Июль 2020 2020-07-19T13:17:49+03:00

В настоящее время в театре идут ремонтные работы Фото: Правительство Ярославской области

В ноябре театр планирует показать три новых спектакля

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Вчера, 18 июля, в театре имени Волкова в Ярославле возобновились репетиции. Ранее из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, репетиции и показы спектаклей были приостановлены.

В ноябре ярославцы увидят три премьеры. Спектакль «Забыть Герострата!» готовит художественный руководитель театра Сергей Пускепалис, мюзикл «Еврейское счастье» - Егор Дружинин и спектакль «Сирена и Виктория» ставит Валерий Кириллов.

В настоящее время в театре идут ремонтные работы. В порядок приводят зрительный зал и фойе. Ремонт основной сцены планируют завершить уже к концу этого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU