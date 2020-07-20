2020-07-20T08:34:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области подростки, угрожая ножом, отобрали у знакомого телефон и деньги

Инцидент произошел 2 июля в Переславле-Залесском
Светлана Крутикова
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В отношении подростков возбудили уголовное делоВ отношении подростков возбудили уголовное делоФото: Олег ЗОЛОТО
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Двое несовершеннолетних жителя Переславля-Залесского подозреваются в совершении разбоя.

По данным следствия, вечером 2 июля этого года два подростка, 15 и 17 лет, находились в квартире знакомого, который проживает в одном из домов на Плещеевской. Угрожая ножом, подозреваемые отобрали у приятеля мобильный телефон и 15 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.

- По данному факту возбудили уголовное дело. Подростки во всем признались. В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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