В Ярославской области подростки, угрожая ножом, отобрали у знакомого телефон и деньги
Двое несовершеннолетних жителя Переславля-Залесского подозреваются в совершении разбоя.
По данным следствия, вечером 2 июля этого года два подростка, 15 и 17 лет, находились в квартире знакомого, который проживает в одном из домов на Плещеевской. Угрожая ножом, подозреваемые отобрали у приятеля мобильный телефон и 15 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления.
- По данному факту возбудили уголовное дело. Подростки во всем признались. В настоящее время проводятся следственные действия, собираются доказательства, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU