2020-07-19T11:49:05+03:00
Общество

200 ярославских медиков получили выплаты за заражение COVID-19

Общая сумма страховых выплат составила 14 миллионов рублей
Светлана Крутикова
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200 ярославских медиков получили выплаты за заражение COVID-19200 ярославских медиков получили выплаты за заражение COVID-19Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области 200 медиков, заразившихся коронавирусом, получили страховые выплаты на общую сумму около 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Получить дополнительные страховые выплаты могут врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой, непосредственно контактировавшие с COVID-больными или с пациентами с подозрением на инфекцию. Так, если заболевший медработник становится временно нетрудоспособным, при этом ему не устанавливается инвалидность, он может рассчитывать на получение 68 811 рублей. Именно такие выплаты в настоящее время получили ярославские медики.

Если же заражение приведет к инвалидности, то инвалиды I группы получат 2 064 339 рублей, II группы - 1 376 226 рублей, III группы - 688 113 рублей. В случае смерти медработника его семье выплатят 2 752 452 рубля.

- Чтобы получить выплату, инфицирование должно быть подтверждено лабораторными методами. Пока в регионе не было выплат по заболеванию, которое привело к инвалидности. Документы на выплату по факту смерти одного медицинского работника сейчас на завершающем этапе оформления, и в ближайшее время деньги выдадут родственникам. У еще одного умершего медика нет близких, которым могли бы передать страховую сумму, - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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