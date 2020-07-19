2020-07-19T10:06:36+03:00
Общество

«Сел в машину к незнакомым людям»: в Ярославской области пропал 24-летний парень

Последний раз его видели 15 июля
Светлана Крутикова
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В Ярославской области ищут 24-летнего Юрия Блесникова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославской области ищут 24-летнего Юрия Блесникова. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославской области ищут 24-летнего Юрия Блесникова. Как сообщают родственники молодого человека, 15 июля около 13 часов Юрий сел в машину к незнакомым людям и уехал в неизвестном направлении из села Курба.

На вид пропавшему 18-20 лет, его рост 170 сантиметров, среднего телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. Был одет в белую рубашку поло с коричневым воротником, джинсовые шорты, на ногах - бело-зеленые кроссовки. Есть особые приметы - шрам на лице у лба. Молодой человек страдает эпилепсией, может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы видели Юрия или знаете что-то о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или сообщите на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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