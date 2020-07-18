2020-07-18T14:07:05+03:00
Общество

В Рыбинске под окнами многоэтажного дома обнаружили тело пенсионерки

Следственный комитет начал проверку
Светлана Крутикова
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По предварительным данным, пенсионерка выпала из окна 9 этажа. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской областиПо предварительным данным, пенсионерка выпала из окна 9 этажа. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области
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Днем в пятницу, 17 июля, возле одного из домов на улице Черкасова в Рыбинске обнаружили тело 81-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка выпала из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.

- Следственный отдел по городу Рыбинску начал проверку. В настоящее время опрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

По результатам проверки решат, надо ли возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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