2020-07-18T12:03:35+03:00
Общество

В Ярославской области проводят проверку по факту загрязнения озера Неро

Ранее житель Ростова сообщил, что в озеро попадают стоки одного из предприятий
Светлана Крутикова
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По предварительной информации, утечки с предприятия «Аронап» нет. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской областиПо предварительной информации, утечки с предприятия «Аронап» нет. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
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На этой неделе в социальных сетях появилась информация о загрязнении озера Неро. Один из жителей Ростова снял видео и разместил его в Сети. По мнению автора ролика, стоки одного из местных предприятий попадают в озеро.

- «Аронап» какую-то черную воду скидывает к нам в озеро. Стоки текут по улице Революционной. Даже канавку к нам прокопали, чтобы текло в озеро, - комментирует увиденное житель Ростова.

После появления видеоролика в Сети региональный департамент охраны окружающей среды организовал проверку. По предварительной информации, утечки с предприятия «Аронап» нет.

- Сейчас увеличен поверхностный ливнесток, поэтому причиной попадания стоков в озеро могут быть обильные осадки. Однако версию утечки загрязнителя с одного из местных предприятий совсем исключать нельзя. По итогам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка ситуации и приняты соответствующие меры, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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