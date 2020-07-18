В Ярославской области проводят проверку по факту загрязнения озера Неро

18 Июль 2020 2020-07-18T12:03:35+03:00

По предварительной информации, утечки с предприятия «Аронап» нет. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

Ранее житель Ростова сообщил, что в озеро попадают стоки одного из предприятий

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в социальных сетях появилась информация о загрязнении озера Неро. Один из жителей Ростова снял видео и разместил его в Сети. По мнению автора ролика, стоки одного из местных предприятий попадают в озеро.

- «Аронап» какую-то черную воду скидывает к нам в озеро. Стоки текут по улице Революционной. Даже канавку к нам прокопали, чтобы текло в озеро, - комментирует увиденное житель Ростова.

После появления видеоролика в Сети региональный департамент охраны окружающей среды организовал проверку. По предварительной информации, утечки с предприятия «Аронап» нет.

- Сейчас увеличен поверхностный ливнесток, поэтому причиной попадания стоков в озеро могут быть обильные осадки. Однако версию утечки загрязнителя с одного из местных предприятий совсем исключать нельзя. По итогам проверочных мероприятий будет дана правовая оценка ситуации и приняты соответствующие меры, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

ИСТОЧНИК KP.RU