Ярославцев перепишут в апреле 2021 года

14 Июль 2020 2020-07-14T17:20:18+03:00

Перепись населения будет длиться с 1 по 30 апреля 2021 года Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Всероссийскую перепись населения, которая должна была пройти в октябре этого года, перенесли на апрель 2021-го. Такое решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией.

- Впервые в России пройдет цифровая перепись населения. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением. Использование электронных устройств поможет уменьшить количество ошибок и ускорит обработку информации. При этом будет обеспечена безопасность хранения данных. Кроме того, жителям региона предоставят возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг, - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Перепись населения будет длиться с 1 по 30 апреля 2021 года. Предварительные итоги подведут к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU