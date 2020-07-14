2020-07-14T17:20:18+03:00
Общество

Ярославцев перепишут в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесли с осени на весну
Светлана Крутикова
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Перепись населения будет длиться с 1 по 30 апреля 2021 годаПерепись населения будет длиться с 1 по 30 апреля 2021 годаФото: Правительство Ярославской области
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Всероссийскую перепись населения, которая должна была пройти в октябре этого года, перенесли на апрель 2021-го. Такое решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией.

- Впервые в России пройдет цифровая перепись населения. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением. Использование электронных устройств поможет уменьшить количество ошибок и ускорит обработку информации. При этом будет обеспечена безопасность хранения данных. Кроме того, жителям региона предоставят возможность самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг, - отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

Перепись населения будет длиться с 1 по 30 апреля 2021 года. Предварительные итоги подведут к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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