2020-07-14T15:35:44+03:00
Общество

В Ярославле ищут 10-летнего мальчика, нуждающегося в медицинской помощи

Ребенок ушел гулять 13 июля и не вернулся домой
Светлана Крутикова
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В Ярославле пропал 10-летний мальчик. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославле пропал 10-летний мальчик. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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Только поиски 7-летнего Захара закончились успешно, мальчика нашли живым, как буквально через час добровольцам поискового отряда «ЯрСпас» пришла новая заявка. Снова пропал ребенок.

10-летний Артем Барышев ушел гулять в Ленинском районе Ярославля вчера, 13 июля, и не вернулся домой.

На вид ребенку 10 лет, его рост 145 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю майку с цветным рисунком на груди, голубые шорты, на ногах - черные кроссовки с желтыми кругами по бокам, на одной кроссовке надорван язычок. Мальчик нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Артема или что-то знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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