2020-07-14T14:53:43+03:00
Общество

У мусорных контейнеров возле детского сада в Ярославле расплодились крысы

Грызуны бегут прямо на территорию дошкольного учреждения
Светлана Крутикова
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У мусорных контейнеров возле детского сада №111 расплодились крысы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеУ мусорных контейнеров возле детского сада №111 расплодились крысы. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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У мусорных контейнеров возле детского сада №111 на Ленинградском проспекте расплодились крысы. Грызуны бегут на территорию дошкольного учреждения и пугают не только детей, но и взрослых. Крик о помощи родители воспитанников разместили в социальных сетях.

- Пишу от лица родителей деток, которых мы водим в новый, открывшийся в мае детский сад №111. Прекрасный детский сад, но вот обставили его со всех сторон помойками. Мы требуем, чтобы убрали помойку, которая стоит почти у самого центрального входа в сад, плюс недалеко от нее дворовая детская площадка. Во-первых, это не эстетично, во-вторых, стоит вонь, а в-третьих, что самое неприятное, при вывозе мусора из нее бегут крысы. И бегут крысы прямо на территорию детского сада, дети и мамочки пугаются! К тому же это источник заразы! Крысы быстро плодятся, и скоро наши дети будут гулять в компании этих существ! Руководство садика никак этот вопрос решить не может! - написала мама одного из дошколят.

Крысы в Дзержинском районе заглядывают не только на территорию детского сада №111. «Гуляют» грызуны повсюду: и около школ, и около жилых домов, причем как старых, так и новых. Остается надеяться, что коммунальщики и районные власти обратят внимание на эту проблему и попытаются решить ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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