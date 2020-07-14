В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Наумова

14 Июль 2020 2020-07-14T13:39:42+03:00

Ограничения будут действовать в районе домов №28 корпус 3 и №28 корпус 4 Фото: Мэрия Ярославля

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Со 2 августа в Ярославля вводится ограничение остановки и стоянки транспорта на улице Наумова.

- Ограничения будут действовать на участке дороги в районе домов №28 корпус 3 и №28 корпус 4, от въезда в Ярославское высшее военное училище ПВО в сторону Московского проспекта, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Мэрия Ярославля обращается к автовладельцам и просит их быть предельно внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения. Иначе штрафов и эвакуации ярославцам избежать не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU