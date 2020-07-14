В Ярославле судят мужчину, который обманом завладел чужими квартирами
Вчера, 13 июля, в Ярославле начался суд над 46-летним местным жителем. Мужчина обвиняется в 18 эпизодах мошенничества.
Следствие установило, что с 2012 по 2018 год обвиняемый вместе с другими лицами обманным путем завладел квартирами ярославцев. Члены преступной группы предлагали собственникам квартир выгодных для них обмен жилья. Однако в лучшем случае потерпевшие получали комнаты в коммуналках, в худшем - оставались без всего.
- Обвиняемый признал свою вину. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении мужчины выделили в отдельное производство и вместе с обвинительным заключением направили в суд, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.
Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы завершится в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU