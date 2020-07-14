В Ярославле судят мужчину, который обманом завладел чужими квартирами

14 Июль 2020 2020-07-14T16:04:34+03:00

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Вчера, 13 июля, в Ярославле начался суд над 46-летним местным жителем. Мужчина обвиняется в 18 эпизодах мошенничества.

Следствие установило, что с 2012 по 2018 год обвиняемый вместе с другими лицами обманным путем завладел квартирами ярославцев. Члены преступной группы предлагали собственникам квартир выгодных для них обмен жилья. Однако в лучшем случае потерпевшие получали комнаты в коммуналках, в худшем - оставались без всего.

- Обвиняемый признал свою вину. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении мужчины выделили в отдельное производство и вместе с обвинительным заключением направили в суд, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы завершится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU