Врачи ярославской областной детской больницы вновь выезжают в районы

Сегодня, 13 июля, врачи ОДКБ принимают пациентов в Угличе Фото: Правительство Ярославской области

Консультативно-диагностическая бригада областной детской клинической больницы возобновила выезды в районы и начала принимать детей, стоящих на диспансерном учете.

- Выездная работа организована для того, чтобы снизить удельный вес детей с запущенными и тяжелыми формами заболеваний и своевременно выявлять пациентов, которые нуждаются в дообследовании, оперативном или стационарном лечении, - сказала главный педиатр Ярославской области Марина Писарева.

Сегодня, 13 июля, в Углич направили офтальмолога, невролога, аллерголога, дерматолога, гастроэнтеролога и отоларинголога. Чтобы не допустить заражения COVID-19, врачи соблюдают необходимые меры профилактики. Каждому специалисту в районной больнице Углича выделили отдельный кабинет. Пациентов приглашают на консультацию к определенному времени, чтобы контакт между ними был минимальным.