2020-07-14T11:03:29+03:00
Общество

В Ярославле пропал 7-летний мальчик

Ребенок ушел из дома 13 июля
Светлана Крутикова
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В Ярославле ищут 7-летнего Захара Ковригина. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославле ищут 7-летнего Захара Ковригина. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
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В Ярославле ищут 7-летнего Захара Ковригина. Мальчик ушел из дома в Кировском районе 13 июля и не вернулся.

На вид ребенку 7 лет, его рост 140 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно был одет в салатовую или серую футболку, синие шорты, на ногах - черные сандалии. С собой - черный рюкзак.

Добровольцы поискового отряда "ЯрСпас" сообщают, что ребенок может находиться в районе ТЦ «Аура», Бутусовского парка.

Если вы видели Захара или что-то знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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