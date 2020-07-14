2020-07-14T15:19:03+03:00
Общество

В Ярославской области открылся сезон охоты на пернатую дичь

Он продлится до 15 ноября
Светлана Крутикова
Поделиться:
Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 15 ноябряПродлится сезон охоты на пернатую дичь до 15 ноябряФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области открылась охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. Продлится сезон до 15 ноября. При этом внутри общего разрешенного срока установили еще отдельные периоды для разного вида пернатой дичи.

Охотиться на болотно-луговую и полевую дичь без охотничьего огнестрельного оружия (натаской собак) разрешили с 10 июля, ловить водоплавающую дичь таким же способом можно будет с 1 августа. С 25 июля по 15 ноября разрешат применять охотничье оружие на дупеля, бекаса и перепела; с 5 августа и до 15 ноября откроется охота на боровую дичь; с третьей субботы августа по 15 ноября - на водоплавающую дичь.

Охотникам необходимо получить специальное разрешение. Подавать заявление необходимо не ранее чем за две недели до начала срока охоты и не позднее чем за один день до окончания такого срока. За предоставление разрешения придется оплатить госпошлину в размере 650 рублей. Дополнительный налоговый сбор оплачивается за добычу тетерева - 20 рублей за одну птицу, а также за глухаря - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ярославскую область снова надвигается гроза и дождь
В Ярославле судят мужчину, который обманом завладел чужими квартирами
В Ярославле ищут 10-летнего мальчика, нуждающегося в медицинской помощи
В Ярославской области открылся сезон охоты на пернатую дичь
У мусорных контейнеров возле детского сада в Ярославле расплодились крысы
Уголовное дело бывшего главы «Яргорэлектроранса» закрыли во второй раз
В Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта на улице Наумова
В Ярославской области провели проверку по факту загрязнения реки Печегды
Бывшему заместителю мэра Ярославля продлили арест
Врачи ярославской областной детской больницы вновь выезжают в районы
«Пытались остановить кровь»: под Ярославлем молодого человека порезали ножом
В Ярославле пропал 7-летний мальчик
«Жалоб не поступало»: власти Ярославля встретились с жителями улицы Колышкина
«Кричал от боли»: в Ярославле спасатели вызволили кота, которого зажало в окне
В Ярославской области прошли рейды по кафе и ресторанам
17-летний житель Ростова подозревается в сбыте наркотиков
В ярославских детсадах установят пункты приема вторсырья
«Ливневкам большой привет»: в Ярославле затопило улицы
Ярославцы вновь могут ходить в бассейн
Ушел в неизвестном направлении: в Ярославской области ищут пенсионера
Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек
В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов