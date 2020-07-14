В Ярославской области открылся сезон охоты на пернатую дичь

14 Июль 2020 2020-07-14T15:19:03+03:00

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В Ярославской области открылась охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями. Продлится сезон до 15 ноября. При этом внутри общего разрешенного срока установили еще отдельные периоды для разного вида пернатой дичи.

Охотиться на болотно-луговую и полевую дичь без охотничьего огнестрельного оружия (натаской собак) разрешили с 10 июля, ловить водоплавающую дичь таким же способом можно будет с 1 августа. С 25 июля по 15 ноября разрешат применять охотничье оружие на дупеля, бекаса и перепела; с 5 августа и до 15 ноября откроется охота на боровую дичь; с третьей субботы августа по 15 ноября - на водоплавающую дичь.

Охотникам необходимо получить специальное разрешение. Подавать заявление необходимо не ранее чем за две недели до начала срока охоты и не позднее чем за один день до окончания такого срока. За предоставление разрешения придется оплатить госпошлину в размере 650 рублей. Дополнительный налоговый сбор оплачивается за добычу тетерева - 20 рублей за одну птицу, а также за глухаря - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU