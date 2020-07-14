В Ярославской области провели проверку по факту загрязнения реки Печегды

14 Июль 2020 2020-07-14T13:09:01+03:00

Остатки нефтепродуктов поступают в реку из загрязненного грунта. ФОТО: пресс-служба департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

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В Тутаевском районе специалисты департамента охраны окружающей среды проверили информацию о загрязнении реки Печегды нефтепродуктами. По словам председателя комитета государственного экологического надзора Александра Прибылова, обследовали акваторию Печегды и Волги, а также прилегающую к ним территорию.

- Выяснилось, что загрязнение воды в реке имеет вторичный характер. Остатки нефтепродуктов поступают в реку из загрязненного грунта при перепадах уровней воды, происходит смыв с береговой части, - рассказал Александр Прибылов.

По мнению специалистов, из-за высоких дневных температур нефтепродукты высачиваются из толщи почвы на ее поверхность. С момента создания завода в этом месте действовал причал по перевалке нефтепродуктов, поэтому почва здесь систематически загрязнялась. После ликвидации причала часть грунта изъяли во время работ по берегоукреплению. Однако часть грунта, которую не удалось вывезти, осталась на месте. Руководитель заводской службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии НПЗ имени Д.И. Менделеева Александр Зубков сообщил, что утечек нефтепродуктов с территории предприятия не было.

Материалы проверки для принятия дальнейших решений передадут в Верхневолжское межрегиональное управление Росприроднадзора, а также в администрацию Тутаевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU