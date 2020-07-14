«Пытались остановить кровь»: под Ярославлем молодого человека порезали ножом

14 Июль 2020 2020-07-14T11:37:54+03:00

В течение долгого времени люди не могли дозвониться в скорую Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП произошло вчера, 13 июля, около деревни Бутрево. Молодого человека, истекавшего кровью, нашли на трассе. О том, как парню пытались помочь, рассказала на своей станице в социальной сети руководитель общественной организации многодетных матерей Ярославской области Елена Воронина.

- У деревни Бутрево порезали молодого человека... Мальчика почти. Наркоманы ударили ножом в горло. Парень нашел силы, истекая кровью, выйти к людям. Упал уже на трассе. Я сейчас не буду говорить про то, что огромный поток машин объезжал старательно истекающего кровью парня. Слава Богу, нашлись и те, кто остановился и помогал, - пишет Елена Воронина.

В течение долгого времени люди, пришедшие молодому человеку на помощь, не могли дозвониться в скорую.

- Я даже пока не могу найти слов, чтоб рассказать, как 112 звонившим говорили, чтоб звонить в скорую... и сбрасывали. Я уже была третьей, кто звонил, и у меня, наконец, записали данные и приняли вызов, - продолжает свой рассказ Елена Воронина.

До приезда скорой люди сами пытались остановить кровь, которая лилась из горла парня. В это время мимо проехала машина скорой без включенных спецсигналов, водитель показывал пальцем на умирающего на дороге человека. Однако скорая не остановилась, чтобы оказать хотя бы первую помощь.

- Мы все много звонили и уже кричали, что нужна машина реанимации... Приехала машина медицины катастроф - это уже большой шанс на выживание у парня, дай Бог, - пишет Елена Воронина.

Автор поста обращает внимание на важную проблему, которая беспокоит ее и жителей Бутрево.

- Деревня Бутрево забыта Кузнечихинской администрацией напрочь, хоть и находится гораздо ближе к городу, чем Толгоболь, Резинотехника... Но это не коттеджный поселок, а обычная деревня, в которой нет ни дороги, ни газа, ни освещения пешеходной тропы к остановке общественного транспорта. Потому что живут обычные люди. И мы, и наши дети ходим каждый день 2 километра по лесу или полю, где, не секрет, наркоманы орудуют. Если б была дорога, был свет, ничего подобного бы не произошло! - считает общественница.

ИСТОЧНИК KP.RU