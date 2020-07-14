«Кричал от боли»: в Ярославле спасатели вызволили кота, которого зажало в окне

14 Июль 2020 2020-07-14T10:03:05+03:00

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Вчера, 13 июля, в окне второго этажа одного из домов на улице Белинского повис кот. Животное зажало в пластиковой раме, которая была открыта на режим проветривания. Кот кричал от боли. Неравнодушные ярославцы, услышав пронзительные крики, обратились за помощью в Центр гражданской защиты.

- С помощью трехколенной лестницы один из спасателей поднялся к страдающему животному и, хотя кот пытался укусить своего спасителя, аккуратно просунул его обратно домой, - рассказали сотрудники центра.

Спасатели обращаются к хозяевам кошек с просьбой не оставлять питомцев без присмотра, когда окно открыто в режиме проветривания. Животное, застрявшее в пластиковой раме, может быстро погибнуть, если вовремя не прийти ему на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU