«Кричал от боли»: в Ярославле спасатели вызволили кота, которого зажало в окне
Вчера, 13 июля, в окне второго этажа одного из домов на улице Белинского повис кот. Животное зажало в пластиковой раме, которая была открыта на режим проветривания. Кот кричал от боли. Неравнодушные ярославцы, услышав пронзительные крики, обратились за помощью в Центр гражданской защиты.
- С помощью трехколенной лестницы один из спасателей поднялся к страдающему животному и, хотя кот пытался укусить своего спасителя, аккуратно просунул его обратно домой, - рассказали сотрудники центра.
Спасатели обращаются к хозяевам кошек с просьбой не оставлять питомцев без присмотра, когда окно открыто в режиме проветривания. Животное, застрявшее в пластиковой раме, может быстро погибнуть, если вовремя не прийти ему на помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU