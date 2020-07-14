2020-07-14T08:32:35+03:00
Общество

В ярославских детсадах установят пункты приема вторсырья

В регионе решили активизировать эковоспитание юных ярославцев
Светлана Крутикова
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Комплекс приема вторсырья стилизован под птицуКомплекс приема вторсырья стилизован под птицуФото: Правительство Ярославской области
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В десяти детских садах Ярославля установят пункты для приема вторсырья. Один из экологических комплексов уже появился на территории детсада №83. Конструкция предназначена для сбора макулатуры, батареек, крышек, пластиковых бутылок. Комплекс стилизован под птицу и украшен информационными игровыми табличками.

- Мы в доступной игровой форме рассказываем детям о важности вторичной переработки сырья. Осваивая нормы и правила обращения с отходами, ребята становятся более экологически грамотными и в дальнейшем передают эти знания своим близким, - пояснил экоактивист Артем Козлов.

Экологический комплекс рассчитан на 40 килограммов пластиковых бутылок, 150 килограммов картона, 40 килограммов крышек, 50 килограммов малой оргтехники и 80 килограммов батареек. Вывозить отходы будут по заявке детского сада.

Всего в Ярославской области установлено более 600 спецемкостей для раздельного сбора пластика, металла, стекла и бумаги и несколько дополнительных стационарных пунктов. В этом году планируют обустроить еще 66 дополнительных точек приема использованных батареек и электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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