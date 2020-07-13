Ярославцы вновь могут ходить в бассейн

13 Июль 2020 2020-07-13T18:06:58+03:00

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С сегодняшнего дня, 13 июля, «Лазурный» и «Шинник» вновь принимают посетителей.

- За период ограничительных мер в бассейне «Лазурный» провели ремонт чаши, очистительных систем, а также сделали косметический ремонт в раздевалках и душевых. Сейчас бассейн работает не в полном объеме, загруженность составляет 50%, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

На входе посетителям измеряют температуру. Одновременно на одной дорожке могут плавать до 12 человек. Желающим поплавать необходимо предварительно записываться.

Кроме того, свою работу возобновила спортивная школа олимпийского резерва № 4. Ее воспитанники тренируются в «Лазурном».

ИСТОЧНИК KP.RU