2020-07-13T16:27:10+03:00
Происшествия

Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек

Грабителя задержали
Светлана Крутикова
Поделиться:
Грабитель отобрал у женщины телефон и кошелек с деньгамиГрабитель отобрал у женщины телефон и кошелек с деньгамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вчера, 12 июля, утром в парке Мира неизвестный мужчина напал на женщину, избил ее и украл мобильный телефон и кошелек с деньгами. Потерпевшая обратилась в полицию и подробно описала внешность нападавшего. Ориентировку получили росгвардейцы и приступили к поиску преступника.

- В одном из дворов на улице Богдановича сотрудники вневедомственной охраны заметили человека, похожего по описанию на разыскиваемого. Заметив правоохранителей, мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться, но его задержали, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель Ярославля. Грабителя передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ливневкам большой привет»: в Ярославле затопило улицы
Ярославцы вновь могут ходить в бассейн
Ушел в неизвестном направлении: в Ярославской области ищут пенсионера
Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек
В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов
В Ярославле насмерть сбили велосипедистку
В Ярославле дочь закрыла маму на балконе: на помощь пришли спасатели
В Ярославле из-за задымления из офисного здания эвакуировали людей
В Ярославле из окна четвертого этажа выпал 4-летний ребенок
Ярославец украл у пенсионерки больше 100 тысяч рублей
В Ярославской областной детской больнице появился новый аппарат УЗИ
В Ярославле цыганка сняла с мужчины «порчу» за 10 тысяч рублей
На трассе М8 разбилась известная девушка-байкер из Ярославля
У ярославского детского технопарка появится мобильный «Кванториум»
Все проехали мимо: в Ярославле у торгового центра загорелся автомобиль
В Ярославле в ДТП со скорой помощью пострадал один человек
В Ярославской области разыскивают пропавшую 41-летнюю женщину
В Ярославской области пожарные инспектируют частные дома и садоводства
МЧС предупреждает: в Ярославской области ожидается гроза и сильный ветер
Музей-заповедник «Ростовский кремль» открыл выставки для посетителей
В Ярославской области КамАЗ насмерть сбил велосипедиста
Заблудился в лесу: в Ярославской области ищут пенсионера
В Ярославской области четверо мужчин пойдут под суд за резню в кафе
В Ярославской области обезвредили гранату
Смертельное ДТП в Рыбинске: мотоциклист сбил пешеходов