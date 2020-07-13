Ярославец избил женщину и отнял у нее телефон и кошелек

13 Июль 2020 2020-07-13T16:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 июля, утром в парке Мира неизвестный мужчина напал на женщину, избил ее и украл мобильный телефон и кошелек с деньгами. Потерпевшая обратилась в полицию и подробно описала внешность нападавшего. Ориентировку получили росгвардейцы и приступили к поиску преступника.

- В одном из дворов на улице Богдановича сотрудники вневедомственной охраны заметили человека, похожего по описанию на разыскиваемого. Заметив правоохранителей, мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться, но его задержали, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель Ярославля. Грабителя передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU