В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер

13 Июль 2020 2020-07-13T15:53:29+03:00

С 18 часов 13 июля до 18 часов 14 июля ожидаются дожди, гроза и сильный ветер Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По прогнозам, погода может ухудшиться в ближайшие два часа

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Ярославскую область может накрыть непогода.

- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 13 июля до 18 часов 14 июля в регионе местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. При грозе может усиливаться ветер, его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, - сообщает Главное управление МЧС России по Ярославской области.

При ухудшении погоды возможно увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU