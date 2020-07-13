В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
По прогнозам, погода может ухудшиться в ближайшие два часа
С 18 часов 13 июля до 18 часов 14 июля ожидаются дожди, гроза и сильный ветерФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ярославскую область может накрыть непогода.
- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 13 июля до 18 часов 14 июля в регионе местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах возможна гроза. При грозе может усиливаться ветер, его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, - сообщает Главное управление МЧС России по Ярославской области.
При ухудшении погоды возможно увеличение количества ДТП, повреждение ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU