В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов
В Ярославле фирма по обслуживанию и ремонту автомобилей не захотела возвращать долги и лишилась оборудования.
Директор фирмы занял у коллеги более 700 тысяч рублей. Однако не рассчитал свои силы и вовремя вернуть долг не смог. В результате кредитор обратился в суд, который обязал фирму выплатить взятую сумму. Исполнительный документ передали судебным приставам.
- Добровольно организация долг не погасила, объясняя это тем, что денег нет. Судебным приставам пришлось арестовать имущество фирмы - автоподъемники, установку для удаления масла, компрессор и шиномонтажный станок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
Пока у должника есть время, чтобы оплатить долг. Если фирма этого не сделает, то ее имущество уйдет с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU