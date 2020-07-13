В Ярославле автомастерская лишилась оборудования из-за долгов

13 Июль 2020 2020-07-13T15:24:43+03:00

Фирма заняла более 700 тысяч рублей, но вернуть деньги не смогла

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В Ярославле фирма по обслуживанию и ремонту автомобилей не захотела возвращать долги и лишилась оборудования.

Директор фирмы занял у коллеги более 700 тысяч рублей. Однако не рассчитал свои силы и вовремя вернуть долг не смог. В результате кредитор обратился в суд, который обязал фирму выплатить взятую сумму. Исполнительный документ передали судебным приставам.

- Добровольно организация долг не погасила, объясняя это тем, что денег нет. Судебным приставам пришлось арестовать имущество фирмы - автоподъемники, установку для удаления масла, компрессор и шиномонтажный станок, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Пока у должника есть время, чтобы оплатить долг. Если фирма этого не сделает, то ее имущество уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU