В Ярославле дочь закрыла маму на балконе: на помощь пришли спасатели

13 Июль 2020 2020-07-13T14:22:55+03:00

Чтобы не напугать ребенка, на лоджию взбирались по раздвижной лестнице

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вчера, 12 июля, в одном из домов на проспекте Фрунзе. Девочка закрыла маму на балконе. К счастью, у женщины с собой был телефон, и она смогла вызвать спасателей.

- Чтобы не напугать ребенка, решили не вскрывать входную дверь, а проникнуть в квартиру через лоджию. Этаж позволил обойтись раздвижной лестницей, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Балконную дверь аккуратно открыли и впустили женщину домой. Девочка даже не успела напугаться.

В тот же день спасатели пришли на выручку жительнице Мукомольного переулка. Внучка женщины встревожилась, когда бабушка перестала выходить на связь. В присутствии участкового вскрыли дверь и обнаружили женщину, лежащую на полу. Спасатели вызвали скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU