В Ярославле дочь закрыла маму на балконе: на помощь пришли спасатели
Инцидент произошел вчера, 12 июля, в одном из домов на проспекте Фрунзе. Девочка закрыла маму на балконе. К счастью, у женщины с собой был телефон, и она смогла вызвать спасателей.
- Чтобы не напугать ребенка, решили не вскрывать входную дверь, а проникнуть в квартиру через лоджию. Этаж позволил обойтись раздвижной лестницей, - рассказали в Центре гражданской защиты.
Балконную дверь аккуратно открыли и впустили женщину домой. Девочка даже не успела напугаться.
В тот же день спасатели пришли на выручку жительнице Мукомольного переулка. Внучка женщины встревожилась, когда бабушка перестала выходить на связь. В присутствии участкового вскрыли дверь и обнаружили женщину, лежащую на полу. Спасатели вызвали скорую.
ИСТОЧНИК KP.RU