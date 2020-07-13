2020-07-13T14:22:55+03:00
Общество

В Ярославле дочь закрыла маму на балконе: на помощь пришли спасатели

Чтобы не напугать ребенка, на лоджию взбирались по раздвижной лестнице
Светлана Крутикова
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На лоджию спасатели взбирались по раздвижной лестнице. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля" ВКонтактеНа лоджию спасатели взбирались по раздвижной лестнице. ФОТО: группа "МКУ "Центр гражданской защиты" города Ярославля" ВКонтакте
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Инцидент произошел вчера, 12 июля, в одном из домов на проспекте Фрунзе. Девочка закрыла маму на балконе. К счастью, у женщины с собой был телефон, и она смогла вызвать спасателей.

- Чтобы не напугать ребенка, решили не вскрывать входную дверь, а проникнуть в квартиру через лоджию. Этаж позволил обойтись раздвижной лестницей, - рассказали в Центре гражданской защиты.

Балконную дверь аккуратно открыли и впустили женщину домой. Девочка даже не успела напугаться.

В тот же день спасатели пришли на выручку жительнице Мукомольного переулка. Внучка женщины встревожилась, когда бабушка перестала выходить на связь. В присутствии участкового вскрыли дверь и обнаружили женщину, лежащую на полу. Спасатели вызвали скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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