2020-07-13T14:09:59+03:00
Общество

В Ярославле из-за задымления из офисного здания эвакуировали людей

Инцидент произошел сегодня, 13 июля, на улице Чайковского
Светлана Крутикова
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Из здания вывели 25 человек. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеИз здания вывели 25 человек. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Сегодня, 13 июля, около 12 часов дня из окон дома №26 на улице Чайковского повалил дым. В здании размещаются офисы различных компаний. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли спасатели.

- Возгорание произошло в электрощите, который находится на цокольном этаже. В результате закоптило стены и потолок. Пожар удалось ликвидировать в 12:21, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Из здания спасатели эвакуировали 25 человек. К счастью, людей вывели быстро, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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