В Ярославской областной детской больнице появился новый аппарат УЗИ

13 Июль 2020 2020-07-13T12:04:32+03:00

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Современный аппарат УЗИ для диагностики заболеваний сердца появился в Ярославской областной детской клинической больнице. На его покупку из попечительского совета учреждения выделили более 7 миллионов рублей.

- Специальная функция аппарата упрощает исследование сердца и вовремя обнаруживает аномалии органа. Это позволяет пациентам максимально быстро получить необходимую помощь, - подчеркнула главный внештатный педиатр департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Марина Писарева.

Новый аппарат позволяет проводить диагностику детям любого возраста, от недоношенных до 18-летних. Кроме того, у системы есть устройство для подогрева ультразвукового геля. Такая функция поможет сделать процесс исследования более комфортным для ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU