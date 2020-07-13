На трассе М8 разбилась известная девушка-байкер из Ярославля

13 Июль 2020 2020-07-13T11:02:06+03:00

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ДТП произошло в субботу, 11 июля, около 11 часов на 87 километре трассы М8. 33-летняя Ксения Никитина на высокой скорости врезалась в трактор.

Девушка в составе колонны мотоциклистов ехала из Москвы в Ярославль. По предварительным данным, на шлеме Ксении была закреплена камера. Байкер стала обгонять колонну, чтобы заснять ее движение для своего мотоблога. Девушка отвлеклась, повернув голову, и въехала в трактор, который в тот момент стал перестраиваться. Ксения погибла на месте.

В Ярославль девушка ехала, чтобы встретиться с другими байкерами.

ИСТОЧНИК KP.RU