На трассе М8 разбилась известная девушка-байкер из Ярославля
Трагедия произошла 11 июля
Девушка на высокой скорости врезалась в трактор. ФОТО: группа "МотоМосква" ВКонтакте
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ДТП произошло в субботу, 11 июля, около 11 часов на 87 километре трассы М8. 33-летняя Ксения Никитина на высокой скорости врезалась в трактор.
Девушка в составе колонны мотоциклистов ехала из Москвы в Ярославль. По предварительным данным, на шлеме Ксении была закреплена камера. Байкер стала обгонять колонну, чтобы заснять ее движение для своего мотоблога. Девушка отвлеклась, повернув голову, и въехала в трактор, который в тот момент стал перестраиваться. Ксения погибла на месте.
В Ярославль девушка ехала, чтобы встретиться с другими байкерами.
ИСТОЧНИК KP.RU